«No lo puedo superar»: Conocida influencer acusa a hijo de popular actor chileno de violencia física

Recientemente, la actriz de contenido para adultos, Catalina Valencia, más conocida como Gatita Veve emitió una grave acusación en una entrevista con Danilo 21. En esta oportunidad, la joven acusó al influencer Frank Low, hijo del actor Francisco López, (quien fue parte de Marrón Glace y Fuera de Control) de haberla golpeado.

Vale señalar que la mujer estuvo un año en una relación con el hijo del intérprete. Y en el programa «Juzgamos y Nos Funamos» entregó detalles de cómo fue.

De este modo, Gatita Veve indicó que sufrió violencia e infidelidad por parte de su expareja.

«Imagínate, es una estafa al amor, una persona que te enamora y luego salió que todo era mentira, te robó, te pegó, te quitó todo. Obviamente, eso como que no lo puedo superar. También eso me da fortaleza para seguir haciendo lo que yo hago», señaló la joven.

Posteriormente, agregó: «un hombre que te ama, que quiere lo mejor para ti, nunca te va a faltar el respeto: obligarte a tener sexo cuando una no quiere, levantarte la voz, levantarte la mano. Siento que uno cuando es la pareja lo acepta».

Gatita Veve entrega detalles de la violencia física que sufrió por parte del hijo del actor Pancho López

Gatita Veve contó que «él hizo que una prótesis casi se me reventara. Eso, más el golpe en la cara, todos los moretones que quedaron en el cuerpo. Él fue un salvaje».

Además, también acusó a Francisco López de no hacer nada frente a las conductas de su hijo.

«Él me vio en la fiesta de Año Nuevo cómo tenía la cara y él sabe todo», señaló Gatita. De todos modos, dijo que su exnovio la hizo mentir y que dijera que peleó con alguien.

«Yo no entiendo cómo el papá, que tiene una fundación, que supuestamente practica el Hoʻoponopono —que es una técnica espiritual—, me vio así y no le importó», agregó la creadora de contenido explícito.

Además, la mujer contó que le habría enviado un correo a Francisco López para pedirle que le pagara una deuda de su hijo con ella y que en primera instancia le respondieron positivamente, pero que finalmente no quedó en nada.