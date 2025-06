Pancha Merino abandona estudio en pleno programa tras tensa discusión con popular figura televisiva: «Muy envidiosa y resentida»

En la jornada de este miércoles, se vivió una inesperada situación en el programa de TV+, «Amiga date cuenta». Instancia en la que Pancha Merino y Pepi Velasco protagonizaron una tensa discusión.

Esto ocurrió después de que la protagonista de «Adrenalina» sacó una pregunta para qué la popular actriz le contestara. «¿Qué cambiarías de mí?».

Frente a esto, Pepi Velasco le indicó: «La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente».

En este sentido, añadió: «Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea».

Frente a esto, Pancha Merino no se quedó callada y expresó: «Eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre». Asimismo, agregó: «Toda la vida vas a estar envidiando al resto».

Ante esto, Pepi Velasco le mencionó: «Yo no soy pobre. A ver, ¿quién te dijo que era pobre?». Posteriormente, Pancha Merino le contestó: «Andai siempre pobreteando… Eres de mente pobre».

«No soy pobre, soy austera, que es distinto», le indicó la actriz.

Frente a esto, Merino expresó: «No eres austera, porque si lo fueras no andarías diciendo ‘oh, que lindo’ (hace gesto de ver una joya). A una austera no le gusta nada, no ve la ropa, no ve las joyas, no ve nada»

Francisca Merino abandona estudio tras debate con Pepi Velasco

Tras las palabras de su compañera, Velasco indicó: «Yo sé que no te gusta leer, pero lee y ve diferencia entre austeridad y resentimiento».

Ante esto, Pancho Merino expresó que su colega es «muy envidiosa y resentida, tienes que sacarte ese resentimiento que tienes». Asimismo añadió: «Tienes que sacarte esa hueá de amargada y resentida, porque así no te va a ir nunca bien».

Posteriormente, agregó: «Yo gracias a Dios no envidio a nadie, al contrario, yo admiro a la gente, y me gusta estar con gente que mira para arriba no para abajo».

Ante esto, la conductora del programa, Eva Gómez, intentó calmar la situación y continuar con normalidad. Sin embargo, Pancha Merino se paró del asiento y se escuchó que hizo un reclamo a la producción.

«Jorge, yo no estoy para verme expuesta de esta manera», indicó la protagonista de «Adrenalina».

Según La Cuarta, la discusión habría continuado en comerciales. Además, es importante señalar que luego de la pausa, Pancha Merino retornó al programa.