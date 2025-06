Participante de Mundos Opuestos vive momento de furia tras ser nominada y lanza advertencia a compañero: «Que se pudra»

En el capítulo que se emitió este martes del reality de Canal 13, Mundos Opuestos se llevó a cabo una nueva votación para elegir a un nominado para abandonar el espacio, lo que terminó con una gran polémica.

En este contexto, uno de los votos que llamó la atención fue el de Marlen Olivari contra Thammy, a quien le dijo que debe irse porque extraña a su mamá. Frente a esto, la influencer le contestó: «Quiero estar con mi familia, pero estoy acá luchando para tener más comodidades y hacerlos felices. Por eso me esfuerzo y sigo».

Por otro lado, Joche y Juan Pedro votaron por Chilota. En este sentido, el ex de Karen Paola la criticó por entrenar poco. En tanto, el argentino le señaló: «Intentaste pasar fresas para el otro lado, si yo hubiese sido Atenea habría castigado a todo tu equipo por ser cómplice».

Ante esto, la joven se disculpó. Sin embargo, posteriormente en la casa del pasado, Joche reconoció que siente desconfianza. «Yo creo que la Chilota y la Eskarcita me pueden traicionar. Le digo que no pase cosas para este lado y se enoja», expresó.

En este contexto, Princeso mencionó: «La Chilota es súper traicionera, la conozco de afuera».

Polémica por participante nominada en Mundos Opuestos

Por otro lado, el equipo del Pasado votó en bloque en contra de Marlen Olivari. «Lo optamos por estrategia», señaló Alan. En tanto, Yuhui le indicó que “no eres buena para competir”. Por otro lado, Thammy expresó: “Siento que es como ver a mi mamá acá”. Además, Flor aseguró que “eres una de las que más les costó en competencia”.

Sin embargo, el que se mostró más crítico con la exparticipante de Morandé con Compañía fue Yoan.

«En competencia te faltó fuerza. Además, tú sabías que tenía la pierna mal y me la pisaste cinco veces», señaló el francés.

Ante esto, Marlen Olivari respondió: «Fue de casualidad. Cuando te lesionaste, lo más bien que te di comida en la boca, te ayudé a ponerte el pijama, te atendí como una geisha, para ayudarte».

De este modo, la showoman se convirtió en la tercera nominada de la semana. «Esto es un juego, me siento preparada para competir. Estoy lista para lo que venga, no tengo miedo. Al final los que siempre están en mente o es Princeso o soy yo. No me sorprende», indicó tras conocer el resultado.

Luego, en la casa, Marlen Olivari mostró descontenta por ser nominada en el programa de telerrealidad. «Rica la estrategia, al final tenemos tres nominados de este equipo», señaló.

Además, la exintegrante Morandé con Compañía se lanzó con todo contra Yoan. «Yoan es un malagradecido, lo defendí toda la semana. Que no me vuelva a pedir la cama, que se pudra, chao», lanzó.