Pincoya sorprende con radical cambio físico tras tener problema de salud: «Me siento más feliz»

Recientemente, la exparticipante de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincya, sorprendió tras perder entre 8 y 10 kilos en dos meses.

Esto ocurrió después de que la extrovertida mujer oriunda de Chiloé se realizó un chequeo médico que indicó que tenía triglicéridos altos. De este modo, tuvo realizar cambios en su estilo de vida.

De acuerdo a Página 7, la mujer dejó de fumar y disminuyó el consumo de alcohol. Además, eliminó los lácteos (solamente consume kéfir), carbohidratos y azúcar de su alimentación.

«Tengo una alimentación balanceada, como proteínas con hartas ensaladas como lechuga y pepino. Empecé como a hacer una depuración de mi cuerpo y a tomar harta agua, hartos jugos que te limpian el organismo», indicó Pincoya en conversación con el medio ya nombrado.

«De primero me costó porque igual acá en la isla se come harto pan, milcaos, harto chicharrón, los buenos kuchenes, tortas, olvídate, pero lo dejé. Igual más adelante volveré a comer algo, pero ya estoy con alimentación sana», explicó la exparticipante de Gran Hermaano Chile.

Pincoya sorprende con su nuevo estilo de vida

La exchica reality dio a conocer que sus nuevos hábitos han tenido efectos positivos en su salud.

«Me siento bien, duermo bien, antes andaba todo el día cansada, fatigada», explicó Pincoya.

Además, Jennifer Galvarini dio a conocer que quiere empezar a realizar más deporte. «Voy a empezar a trotar y esas cosas porque estoy de ánimo para hacerlo, porque antes ni eso me daban ganas», señaló.

En este contexto, sobre este nuevo estilo de vida, Pincoya expresó: «Tengo 50 años, uno ya va envejeciendo, pero yo quiero tener una vejez digna, quiero estar bien. Tengo un hijo de 13 años que todavía necesita de su mamá. Así que lo hago por mí, lo hago por mis cercanos y porque no quiero ser una persona que esté enferma, con problemas cardiovasculares, problemas en las rodillas, por un aumento de peso».

Asimismo, señaló que «ahora me despierto temprano, con ánimo, me siento hasta más feliz y siento que hasta me cambió el pelo y el rostro»