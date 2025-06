Plaza Gamer by Festigame: el esperado evento contará con lo mejor de los videojuegos chilenos

El próximo 20 de junio se llevará a cabo Plaza Gamer by Festigame, la plaza de videojuegos y entretenimiento más divertida del invierno. Vale señalar que esta instancia contará con una gran sorpresa. Resulta que tendrá una zona auspiciada por Duoc UC, la que es un espacio exclusivamente dedicado a los desarrolladores de videojuegos chilenos.

Resulta que en colaboración con VG Chile, la Asociación Gremial Chilena de Desarrolladores de Videojuegos, el esperado evento contará con 24 estaciones con PC’s Gamer. Esta será una zona completamente interactiva, donde los fanáticos podrán conocer y jugar. Esto estará cargado con algunos de los títulos más destacados de la industria nacional.

Algunos de los títulos que estarán en esta oportunidad son The Midnight Crimes, Ink of Fate, Bladeforge, Mix: The Forgotten, JanKenUP!, Sky Oceans: Wings for Hire, Cosmic Horror Tales y más.

Vale señalar que Julio Marambio, Presidente de VG Chile señaló: «Los videojuegos chilenos han evolucionado mucho en los últimos años. La industria ha crecido bastante y aquí se están haciendo productos de altísima calidad, por lo que estamos muy emocionados con respecto al futuro inmediato. Entre este año y el próximo, hay juegos que se van a lanzar que están increíbles y esperamos que la gente también, al acercarse a Plaza Gamer by Festigame, conozca un poco más del trabajo y de lo que viene en el futuro».

La participación de VG Chile en Plaza Gamer by Festigame demuestra gran impacto cultural y la relevancia que la producción local ha logrado. Además, es una oportunidad para mostrar las creaciones de grandes talentos nacionales.

¿Cómo comprar entradas para Plaza Gamer by Festigame?

Las entradas están disponibles mediante Ticketmaster. Vale señalar que la modalidad de ingreso es por bloques horarios de 1 hora 45 minutos de duración.

Entre lunes y jueves las entradas tienen un precio de $11.000. Además, hay una promoción de 4 entradas por el valor de 3 (33.000).

En tanto, de viernes a domingo, los valores son de $13.000. Asimismo, hay promoción de 4 entradas por el valor de 3 ($39.000)