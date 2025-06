Popular figura de CHV reveló que se va a casar y contó cómo fue la pedida de matrimonio: «Le tiritaba la voz»

Recientemente, una popular figura de CHV, «Contigo en la Mañana» dio a conocer que próximamente se casará. Estamos hablando de la meteoróloga Allison Göhler.

La profesional se encuentra comprometida con Aldo Ibani y dio a conocer que ya tiene su anillo y que están planeando su matrimonio.

En conversación con LUN, la meteoróloga de CHV reveló que su pareja le pidió matrimonio «después de nuestras vacaciones (en mayo), que anduvimos en Panamá y Chicago».

En este sentido, agregó: «Después supe que la idea de Aldo era pedirme matrimonio en un catamarán en Panamá, pagó todo, el paseo, la cena, y vino una tormenta, y el piloto le dijo que tenía que cancelar porque había marejadas. El tiempo me jugó en contra».

Posteriormente, Allison Göhler reveló que Aldo Ibani intentó volver a pedirle matrimonio en Estados Unidos.

«Pensó en hacerlo en Chicago pensando que ahí tengo amigos también, pero no se dieron las cosas. En Chicago anduvimos corriendo visitando a todos, así que decidió hacerlo en Chile», reveló.

Allison Göhler reveló cómo le pidieron matrimonio

La meteoróloga de CHV reveló que finalmente le pidieron matrimonio en Santiago. «Me llevó al Boragó, que es uno de mis restaurantes favoritos. Y claro, Aldo se puso de acuerdo con la gente del lugar para que en un momento llegaran dos copas con champaña y él me hiciera la propuesta», contó.

«Reservó una mesa más privada (…) Noté que él estaba nervioso, le tiritaba la voz y que se miraba con todos», agregó.

En este sentido, añadió: «Me dijo un discurso y me agarró las manitos, bien romántico. Estábamos sentados y me dijo que era tiempo de darle una familia a nuestro perrihijos, que tenemos dos, que ya había pasado mucho tiempo. Obviamente, le dije que sí».

Sobre la boda, la popular comunicadora confirmó: “Queremos que sea el otro año, entre octubre a diciembre (…) Aldo tiene la idea de una viña en Casablanca, pero va a depender de la cantidad de invitados. Estamos ya planificando cositas”.