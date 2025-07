Conmoción en el mundo del deporte: Muere leyenda de la WWE a los 71 años

Durante este jueves 24 de julio, se dio a conocer la partida de una leyenda de la lucha libre y de la WWE. Hablamos ni más ni menos que de Hulk Hogan.

De acuerdo a lo informado por TMZ, el luchador sufrió un paro cardíaco que habría desencadenado su partida.

Además, hace varios días se había dado a conocer que Hulk Hogan se encontraba en un estado de salud preocupante. Sin embargo, su familia desmintió esta información.

Vale señalar que el luchador era conocido como «The Hulkster» y también fue parte de diversas películas como «Rocky III», «3 ninjas: Mediodía en la Mega Montaña» y más.

También es importante mencionar que Hulk Hogan fue un luchador muy polémico. Esto debido a su trabajo dentro y fuera del cuadrilátero.

De este modo, uno de los momentos más recordados ocurrió en 2015. Año en el que se viralizó un registro en el que el luchador hizo comentarios racistas. Incluso esto significó su salida de la WWE.

Por otro lado, en las elecciones presidenciales del año pasado en Estados Unidos, fue una de las figuras que le entregó su apoyo a Donald Trump.

La partida de Hulk Hogan ha generado gran conmoción en el mundo del deporte.

En este sentido, desde la WWE emitieron unas sentidas palabras a través de sus redes sociales, en las que lamentaron la partida del luchador y destacaron la importancia que tuvo, para que la compañía tenga el reconocimiento que tiene actualmente.

«WWE está triste tras enterarse del fallecimiento del miembro del Salón de la Fama de la WWE Hulk Hogan», partieron señalando.

Además, agregaron que «Hogan, una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, ayudó a la WWE a lograr reconocimiento mundial en la década de 1980».

«WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Hogan», finalizaron.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.

One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.

WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.

