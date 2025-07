Figura que fue despedida de Mega asegura que está en «shock» por inesperada actitud de famoso rostro del canal: «Me causó tristeza»

Hace algunos días se confirmó que la meteoróloga de Mega, Laura Batista fue desvinculada de Mega. En este sentido, recientemente la profesional dio a conocer que se mostró sorprendida por la reacción que tuvo una popular figura del canal. Hablamos de ni más ni menos que de su colega Jaime Leyton.

Resulta que el especialista que generalmente aparece en pantalla entregando el pronóstico del tiempo no le dedicó palabras a su ahora excompañera. De hecho, la profesional mencionó que ni siquiera le mandó un mensaje por WhatsApp.

Laura Batista y la reacción de Jaime Leyton ante su salida de Mega

En conversación con Página 7, la meteoróloga de Mega señaló: «Todo el equipo, como siempre, una amabilidad inmensa hasta el final. Se despidieron de mí personalmente, tanto presencial como por teléfono las personas que no estaban».

Sin embargo, Laura Batista mencionó que «hay algo que me causó tristeza de este proceso, que realmente todavía me afecta. Mi colega meteorólogo, Jaime Leyton, decidió no despedirme, no lo hizo. No lo hizo ni por WhatsApp ni por teléfono».

Además, la meteoróloga expresó: «Ya pasaron los días, evidentemente está al tanto, está trabajando. No hubo un saludo, no sé… lo mínimo. La verdad es que no pido tanto».

En este sentido, Laura Batista señaló: «Imaginé que sería distinto por el hecho de haber trabajado juntos todo este tiempo, y haber tenido una buena relación de equipo».

«Yo le tengo admiración (a Jaime Leyton), considero que es un muy buen profesional, pero esto habla de su persona y a mí eso me afectó mucho, porque había un vínculo muy fuerte en nuestro equipo», agregó.

Asimismo, la exmeteoróloga de Mega indicó que «íbamos a almorzar juntos en el canal, teníamos un buen vínculo, o sea, de verdad que me impacta».

«Con Jaime siempre hablábamos, teníamos una buena relación, pero esto es como algo que me dejó en shock, más mi despido, evidentemente, que es lo más fuerte», añadió Laura Batista.