Filtran nuevo ingreso en Mundos Opuestos de Canal 13: Se trata de una reconocida figura de la televisión y la música

Es sabido que el reality Mundos Opuestos tiene un desfase de unas semanas, por lo que constantemente se está dando a conocer información sobre el encierro. Por ejemplo, ingresos y salidas.

De este modo, recientemente se dio a conocer una reconocida figura del mundo del espectáculo, se suma al espacio de Canal 13 en tiempo real.

Resulta que según informó Infama a través de su canal de difusión, Dash será parte de la nueva versión de Mundos Opuestos. De hecho, compartieron una imagen del cantante urbano y exparticipante de Palabra de Honor.

Vale señalar que también se dio a conocer que Joche Bibbó y Mario Ortega fueron eliminados del reality de Canal 13. Por otro lado, Matilda Helo habría abandonado el programa por otros motivos.

De esta manera, los participantes que siguen son Juan Pedro Verdier, Evelyn Ortiz, Daúd Gazale, José Pablo Saavedra, Luis Jiménez, Valentina Concha, Alan Didier, Disley Ramos y Samira Jalil.

Vale señalar que Jalil es una contratación internacional de Mundos Opuestos. Vale señalar que tiene una larga trayectoria en reality. De hecho, ha estado en espacios de México y España como «Mujeres y hombres y viceversa», «Resistiré 2, La casa de los famosos 3» y «Los 50 y La isla: desafío extremo».

Más sobre Samira Jalil

Samira Jalil es una modelo argentina que vivió gran parte de su vida en España y está radicada en México, según informó La Cuarta.

Vale señalar que la chica reality ha sido relacionada con reconocidas figuras del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Guti.

«Soy muy pasional y explosiva, pero no conozco a nadie de Chile. Me gustaría conocerlos, obviamente, y que me conozcan», señaló previo a su ingreso a Mundos Opuestos 3.

«No le tengo miedo a nadie, me gustan los desafíos, me encantan los retos, así que voy con todo», añadió.

Por otro lado, es importante señalar que en el capítulo que se emitió este jueves 24 de julio, fue eliminado Princeso tras perder un duelo de eliminación con Ignacia Michelson.