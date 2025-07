Popular chica reality es acusada de asesinar su pareja: el hombre fue decapitado y desmembrado

La Bella y el Geek fue un popular show de televisión que contó con versiones en distintos países. En este sentido, Tamika Chesser se hizo conocida por su participación en la versión australiana, la que la tuvo como protagonista.

Y recientemente, la mujer que actualmente tiene 34 años fue arrestada luego de ser acusada de asesinar a su pareja, Julian Story en Port Lincoln, Australia Meridional.

La exchica reality habría decapitado y desmembrado el cuerpo del hombre de 39 años.

La joven fue finalista del show televisivo hace 15 años, por lo que alcanzó gran popularidad. No obstante, actualmente está dando que hablar tras ser acusada de realizar este brutal asesinato.

Según ha informado la prensa australiana, el cuerpo de la víctima fue encontrado desmembrado por parte de la policía, cerca de las 15:30 horas del jueves 19 de junio. Además, la cabeza no ha sido encontrada.

Frente a esto, la exchica reality Tamika Chesser fue arrestada como la principal sospechosa.

Luego de las primeras diligencias por parte de la policia, se cree que Julian Story fue asesinado cerca de la medianoche del 17 de junio.

«Fue una escena impactante para la policía y el personal de emergencias, ya que el cuerpo de Julian había sido desmembrado(…)Durante el desmembramiento, le habían quitado la cabeza y, a pesar de las exhaustivas búsquedas, aún no ha sido localizada», se indicó en el informe policial según informó La Cuarta.

Vale señalar que el hecho se conoció después de que se informara sobre un pequeño incendio en el domicilio.

De acuerdo la revista People, un testigo «observó que salía humo del apartamento, vio a la acusada y le preguntó qué estaba haciendo. La acusada respondió ‘nada’ y luego sacó a pasear a sus perros y cerró la puerta principal».

«A este testigo le preocupaba que el humo o el fuego se propagaran, llenó un balde con agua y entró en la unidad 3 por la puerta trasera», señala el informe. De este modo, el vecino encontró restos del hombre de 39 años.

🇦🇺#Australia #TamikaChesser – Australian reality TV star Tamika Chesser charged with partner’s murder.

CCTV has captured former Beauty and the Geek contestant Tamika Chesser walking the streets after allegedly murdering her partner, as police reveal grisly new allegations… pic.twitter.com/QmuK9mJ0wt

— News 🛰️ (@EUFreeCitizen) June 28, 2025