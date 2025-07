Querido futbolista muere en trágico accidente: se había casado hace 11 días con la madre de sus tres hijos

En la madrugada de este jueves se dio a conocer una noticia que generado gran impacto en el mundo del fútbol. Resulta que un trágico accidente en la ciudad de Zamora, España, provocó la muerte de Diogo Jota delantero de 28 años que militaba en el Liverpool FC y la de su hermano André Felipe de 26 años.

Según los primeros antecedentes, esto habría ocurrido producto de un reventón de un neumático, lo que habría provocado que el vehículo se saliera de la vía y terminara incendiado.

De acuerdo a lo informado por El País, la policía no tiene el exceso de velocidad como una de las posibles causas del siniestro.

Vale señalar que Diogo Jota se había casado hace solamente 11 días con su pareja Rute Cardoso. Esto después de ser campeón de la Premier League con el Liverpool FC.

Además, el delantero tenía tres hijos y se estaba preparando para sumarse a la pretemporada de su club, en el cual era una de las grandes figuras.

Por otro lado, André Felipe también era futbolista. El joven de 26 años militaba en el Penafiel de la segunda división de Portugal.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.

— Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025