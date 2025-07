Querido participante de Mundos Opuestos revela que no lo pasa bien y piensa en abandonar el reality: «Extraño mucho afuera»

Recientemente, se dio a conocer que un popular y querido participante del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, está pensando en abandonar el encierro.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Yuhui Lee, quien de acuerdo a un adelanto del capítulo de este lunes no lo está pasando muy bien y extraña su vida fuera del espacio televisivo.

Luego de verlo desanimado, Roon Antonio le preguntó: «¿Qué sientes? ¿Decaído?». Ante esto, el exparticipante de Gran Hermano Chile le respondió que «siento que el tiempo pasa muy lento para mí»

En este sentido, Yuhui Lee confesó quiere abandonar Mundos Opuestos sin la necesidad de renunciar.

«Yo quiero nominarme hasta la eliminación», señaló, lo que generó gran sorpresa en su compañero.

Yuhui Lee explica por qué quiere abandonar Mundos Opuestos

Además, en esta misma instancia, el cocinero le contó a Roon los motivos de por qué quiere abandonar el reality de Canal 13.

«Yo aquí no me siento tan feliz. Siento que paso los días ahí no más», señaló.

En este contexto, Yuhui Lee confesó que «intento dormir y no puedo dormir, extraño mucho afuera. Aquí no puedo estar alegre como afuera».

Vale señalar que según consignó Página 7, seguidores del espacio indicaron que el bajo ánimo del chico reality sería debido a una discusión que tuvo con Daúd Gázale, por no querer nominar a Roon en el pasado.

«No fue hombre, no mantuvo su palabra. Yuhui no tuvo huevos para votar a Roon, se va votado desde ahora, por gil. Que se vaya a la m…, eso es de desleal, por querer quedar bien», expresó en dicha oportunidad el exjugador de Colo Colo y Universidad Católica.

