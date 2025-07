Revelan el millonario monto de la pensión que Arturo Vidal le pagaría a Marité Matus: salió a la luz tras quiebre con Camilo Huerta

Durante la jornada de este martes se dio a conocer el quiebre definitivo entre Marité Matus y Camilo Huerta, lo que ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo.

La encargada de dar a conocer la noticia fue la misma influencer, tras señalarle a Infama que «no hay vuelta atrás».

De este modo, la ruptura ha sido tema de conversación en el mundo farandulero. En este sentido, en el espacio «Que te lo digo» abordaron la situación y señalaron que diferencias económicas serían una de las causas de la ruptura.

Además, en el programa ya nombrado, Sergio Rojas entregó detalles de la pensión que Marité Matus recibe por parte de Arturo Vidal.

La pensión que Arturo Vidal le pagaría a Marité Matus

De acuerdo al periodista Sergio Rojas, hace un tiempo se hizo un reajuste de la pensión que recibe la influencer.

En este sentido, señaló que Arturo Vidal le pagaría un monto cercano de 50 millones de pesos a Marité Matus.

Además, Sergio Rojas señaló que «Arturo hablaba de Huerta como un cafiche».

En este contexto, el periodista de farándula indicó entre risas que «yo siempre lo dije, obviamente iba a pesar lo económico, imagínate iban a una parte y Camilo sacaba su tarjeta del ‘patito’ y ella sacaba una platinium… me desmayo, me muero y me vuelvo a desmayar».

«Imagina vas a un restaurante y la cuenta sale $600 mil, que quizás es la plata que él gana mensualmente, y Marité dice ‘no te preocupes gordo, Arturo paga’, obviamente eso va contaminando cualquier relación», añadió el comunicador.

Asimismo, Sergio Rojas mencionó que «por esto es tan fácil, se da tanto el caso… Este no es el caso… De que estas mujeres se puedan rodear de cafiches… Lo que le pasa a Daniela Aránguiz, que tiene la plata de Jorge Valdivia… Aparecen los Luis Mateucci. Porque a las ratas les gusta el caviar