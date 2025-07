«Seguirás siempre en nuestros corazones»: Figura de Canal 13 compartió sentido mensaje tras sufrir lamentable pérdida

Recientemente, una popular figura de Canal 13, recurrió a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje de despedida.

Hablamos de meteoróloga, Michelle Adam, quien dio a conocer un lamentable fallecimiento.

Resulta que cerca de la medianoche del martes, la especialista de Canal 13, compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que informó que sufrió una sensible pérdida.

«Descansa en paz Anita», comenzó escribiendo la meteoróloga.

Además, Michelle Adam expresó: «Agradezco a Dios el haberte conocido, con mucho amor te decía ‘Mi angelito’. Tus ojos profundos, bellos y azules tienen la profundidad de tu alma. Gracias por las risas, gracias por las conversaciones, gracias por todo».

Para finalizar, la conocida figura de Canal 13 y del matinal «Tu Día», le mandó un mensaje a la familia de la joven. «Estás y seguirás siempre en nuestros corazones y recuerdos. Solo pido tranquilidad y paz para tu hermosa familia», indicó.

Es importante mencionar que Michelle Adam no entregó más información sobre Anita, ni la relación que tenía con ella. De hecho, no fuera de sus redes sociales no se ha referido a la situación.

La gran celebración que tuvo Michelle Adam antes comunicar la lamentable partida

Vale señalar que poco antes de que la meteoróloga de Canal 13 diera a conocer que sufrió una lamentable pérdida, había pasado u gran momento con su pareja. De hecho, había compartido un cariñoso saludo de cumpleaños a su pareja Marcelo Ortiz.

«Feliz cumpleaños mi amor… Te amo con todo mi corazón», expresó horas antes de entregar la noticia.