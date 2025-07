Terremoto en TV+: Aseguran que popular figura habría renunciado por polémicos motivos y que no se presentó en su programa

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha sacudido al mundo de la televisión. Resulta que TV+ podría haber perdido a uno de sus rostros más importantes. Hablamos de ni más ni menos que de Raquel Argandoña, quien habría renunciado.

La noticia fue revelada en el programa farandulero, Zona de Estrellas. Instancia, en la que mencionaron que la animadora del programa, «Tal Cual», habría tomado decisión por algunos incidentes con sus compañeros.

De acuerdo a Daniella Campos, Raquel habría tenido una «tremenda pataleta… porque se sintió traicionada, sintió que no la protegieron, sintió que su equipo la vendió para otro programa».

Además, la panelista indicó que su molestia fue debido a que le facilitaron fotos a «Que te lo digo», donde Sergio Rojas habría sido burlesco con ella.

Específicamente, esto habría ocurrido después que mostraron un extracto de «Tal Cual», en el que Pancha Merino habló de su polémica con Ingrid Cruz. En este sentido, Sergio Rojas mencionó sobre Raquel Argandoña que «tiene cara de zorra». Sin embargo, rápidamente mencionó que se refería a un procedimiento estético que se conoce como Foxy Eyes (mirada de zorra).

Sin embargo, esto no sería todo. Resulta que, de acuerdo a Daniella Campos, la popular presentadora de televisión también se habría molestado por palabras de Pancha Merino. Esto mientras hablaba de la infidelidad que acusó de Luciano Cruz Coke con Ingrid Cruz.

En este sentido, la periodista señaló: «La Pancha se desata al final y dice, ‘yo nunca le he quitado el pololo a una amiga, jamás he andado con un hombre casado, jamás lo haría porque no soy de esa calaña’. Dice esto teniendo a Raquel Argandoña sentada al lado, sabiendo que ella ha sido amante de Lolo Peña, traicionando a Loredana Perazzo por muchos años».

Además, agregó: «Raquel ya estaba desfigurada y entonces Pancha remata diciendo, ‘bueno, también hay personas que les gusta ser segundonas’. Pancha siempre hablando de Ingrid Cruz y sin darse cuenta de que Raquel estaba desfigurada».

La supuesta renuncia de Raquel Argandoña a TV+

Todo esto no habría sido del agrado de Argandoña. De este modo, de acuerdo a Campos, Raquel se habría comunicado con su abogado para redactar una carta de renuncia y entregarla a los altos ejecutivos de TV+.

Y este viernes, la conocida figura televisiva no habría llegado al canal para grabar «Tal Cual». Instancia en la que José Miguel Viñuela y Pancha Merino sí estuvieron presentes.

Vale señalar que en Zona de Estrellas también mencionaron que Raquel Argandoña podría llegar a Mega.