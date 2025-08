Polémico participante protagonizó tensa salida de reality y recibió dura acusación: «Todavía te sigues drogando»

No caben dudas de que los realities volvieron con todo. Actualmente, Canal 13 está emitiendo Mundos Opuestos, que ha tenido gran éxito en rating. Mientras que Mega está preparando un nuevo reality de cocina.

Además, también se han llevado a cabo espacios de estas características en plataformas digitales, tales como Iquique Shore, que se emite a través de YouTube y que ha contado con diversas polémicas.

En el reality digital ya nombrado, el participante Miguel Devia, más conocido como Papi Micky protagonizó una potente controversia. Resulta que fue acusado de consumir sustancias ilícitas en el encierro e incluso de robar.

Vale señalar que de acuerdo a La Cuarta, el influencer mencionó que quiso conversar con el productor del espacio, Pájaro Verde. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y habría sido golpeado.

Según el acuerdo al que habían llegado, Papi Micky iba a ganar medio millón de pesos por estar tres días en el reality. Sin embargo, habría recibido la mitad de esto. Según explicó el productor en conversación con el creador de contenido, Skynorio, esto debería a que no cumplió con su trabajo.

La polémica salida de Papi Micky

En el último capítulo de Iquique Shore, Papi Micky estuvo participando en las diversas actividades y dinámicas propuestas.

No obstante, durante la tarde no quiso ser parte de una competencia, por lo que Pájaro Verde fue hasta su dormitorio a encararlo.

El productor lo trató de «desleal» y le mencionó: «No podi pasarte a todos por la pichu…». De este modo, le señaló: «Me Aburriste».

Frente a esto, Papi Micky respondió que «yo ya les dije lo que necesitaba. Si no me pescan… no soy cabro chico, tengo 43 años. A mí me manda Dios».

«No vas a cambiar nunca tu vida», le dijo el productor, mientras el influencer se alejaba.

Posteriormente, Pájaro Verde lanzó: «Todavía te sigues drogando».