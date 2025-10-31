Los Bunkers anuncian nuevo concierto en Gran Arena Monticello con su exitosa “Gira Acústica 2025”: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Los Bunkers, considerada la banda chilena más importante y convocante del país, sigue sumando hitos con su aclamada “Gira Acústica 2025”. Tras agotar 56 shows en Chile, el grupo llegará al Gran Arena Monticello el viernes 20 de febrero, con un espectáculo que ha sido aplaudido por miles de fanáticos y destacado por la crítica especializada.

El show ofrece una experiencia distinta y cercana, donde el público puede disfrutar de los grandes clásicos del grupo en formato desenchufado e íntimo. Inspirado en su recordado MTV Unplugged. Además, el repertorio se refuerza con una banda ampliada e invitados especiales, entregando una puesta en escena única.

La residencia que realizaron en el Teatro Nescafé de las Artes fue calificada como uno de los mejores espectáculos del año, recibiendo elogios tanto de los asistentes como de la prensa. La gira también ha pasado con éxito por ciudades como Viña del Mar, Coquimbo, Valdivia, Frutillar, Temuco y Talca, todas con localidades agotadas.

El éxito de Los Bunkers no se limita a Chile. Durante septiembre y octubre, la banda se presentó con gran convocatoria en México, con shows en Toluca, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Ecatepec, consolidando su vigencia y su conexión con el público latinoamericano.

¿Dónde comprar entradas para Los Bunkers en Gran Arena Monticello?

Si no te quieres perder este show, debes estar atento. Las entradas se pondrán a la venta el martes 4 de noviembre a las 14.00 horas, por el sistema Ticketmaster.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google