FloyyMenor sigue consolidando su carrera y ahora se prepara para un importante desafío en México. El cantante chileno será uno de los artistas que se presentarán en el escenario principal del Coca-Cola Flow Fest, uno de los festivales de música urbana más importantes de Latinoamérica.

La cita será este domingo 29 de noviembre en Ciudad de México, donde el intérprete llegará al Coca-Cola Main Stage del Autódromo Hermanos Rodríguez. Presentación que le permitirá mostrar su repertorio ante miles de personas.

El show llega en un momento de crecimiento para el artista. Recientemente, FloyyMenor alcanzó los 9 mil millones de reproducciones a nivel mundial, consolidando su presencia en la escena urbana internacional. Además, México es un país donde registra gran cantidad de escuchas.

Vale señalar que otros chilenos dirán presentes en el evento. Hablamos de Sinaka, Loyaltty, Tobal MJ, Kidd Voodoo y MartinWhite.

FloyyMenor fortalece su presencia en México

Su relación con el público mexicano ya había tenido un momento destacado junto a Cris MJ. Hace seis meses, ambos interpretaron «GATA ONLY» ante 40 mil personas en el Palacio de los Deportes. Canción que ha tenido gran éxito.

El intérprete también ha estrechado lazos con importantes figuras de la escena urbana de ese país. Entre sus colaboraciones destacan trabajos junto a Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Oscar Maydon y Victor Mendivil.

A esto se suma MAN IN BLACK, su más reciente proyecto musical, donde muestra una evolución sonora y una propuesta que apunta cada vez más hacia el mercado internacional.

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