Mon Laferte confirmó su regreso a Chile con un espectáculo en el Estadio Nacional, donde presentará su «Femme Fatale Tour» el próximo 1 de mayo de 2027.

La presentación marcará un nuevo hito para la intérprete, quien llevará su propuesta musical al recinto de mayor capacidad del país. El anuncio también llega en medio de un importante momento de su trayectoria, luego de sumar seis nominaciones a los Latin Grammy y confirmar nuevas fechas en importantes estadios de México.

El espectáculo estará marcado por la música de «Femme Fatale Vol. 2», trabajo que reúne 20 canciones y explora distintos estilos, entre ellos el folk, blues, rock alternativo y soul. El proyecto también cuenta con colaboraciones de artistas como St. Vincent, Javiera Electra y GRTSCH.

Sobre el escenario, Mon Laferte promete una puesta en escena de gran formato, con una propuesta teatral dividida en distintos actos. El repertorio combinará sus nuevas composiciones con algunos de los éxitos.

De este modo se esperan grandes canciones como «Tu Falta de Querer», «Mi Buen Amor», junto a Bunbury, «Si Tú Me Quisieras», «Amor Completo» y «Pa’ Dónde Se Fue».

Con más de 20 años de trayectoria, Mon Laferte se ha consolidado como una de las voces chilenas con mayor proyección internacional. Actualmente, cuenta con más de 32 millones de seguidores en redes sociales y plataformas digitales, además de superar los 17 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Además, recientemente «Tu Falta de Querer» superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Venta de entradas para el concierto de Mon Laferte

Quienes quieran ser parte de este esperado regreso podrán adquirir sus entradas a partir del lunes 30 de noviembre, desde las 10:00 horas, a través de Ticketmaster.

La cita será el 1 de mayo de 2027 en el Estadio Nacional, en una jornada que promete reunir los grandes éxitos de la cantante con la nueva etapa musical que atraviesa.

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