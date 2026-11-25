Una tensa situación se mostrará en el capítulo de este miércoles del reality de Mega «Volverías con tu ex? 2».

Esto ocurrió en una competencia encabezada por Yamila y Joaquín para poner a prueba cuánto conocen los participantes de sus compañeros.

Inatancia que terminó con un tenso episodio protagonizado por Nicole Moreno, más conocida como Luli, y Bárbara Córdoba.

Tensa situación entre Luli y Bárbara

La actividad tuvo dos etapas. Primero, las participantes debían responder preguntas relacionadas con los hombres del encierro. Después sería el turno de ellos, quienes tendrían que identificar características y frases de sus compañeras.

Para hacerlo, debían correr hacia las fotografías de los concursantes que creyeran correctos.

Oportunidad en la que Luli se lanzó repetidamente sobre Bárbara, situación que obligó a Joaquín a intervenir.

«Luli Nicole Moreno, por favor, deja de golpear a Bárbara, es la tercera vez. Es chiquitita pero peligrosa, te digo», comentó el conductor entre risas. La respuesta de la argentina anticiparía lo que vendría después: «Te digo que hay consecuencias».

El momento más complicado llegaría cuando Bárbara y Estefi quedaron empatadas. Para desempatar, los animadores preguntaron quién había tenido un romance con Ludmila. En medio de la carrera hacia las fotografías, Faloon empujó a Estefi para evitar que consiguiera el punto y permitir que Bárbara llegara hasta la imagen de Kaoto.

En tanto, Luli volvió a lanzarse sobre la argentina, quien reaccionó con una patada. Nicole Moreno no se quedó atrás y la devolvió.

«¿Qué me pateas? Me volvés a tocar y te parto en ocho, me volvés a tocar y te hago mierd…, ¿qué venís acá?», lanzó Bárbara, visiblemente molesta.

«¡Tú me empujaste primero!», respondió Luli.

Pero la discusión no terminó ahí. «Vos estás yendo donde yo y de manera agresiva, así que después sin llorar… No te hagas la pelotuda, después pones cara de hue… y no sos ninguna hue…», continuó la argentina.

El episodio también tuvo concecuencias para otra particiapnte del reality de Mega. Resulta que Estefi tuvo una lesión en uno de sus tobillos.

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