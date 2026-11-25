Figuras de Mega tuvieron fuerte encontrón y terminaron a las patadas: «Te hago mier…»
Una actividad dentro del reality de Mega terminó con un enfrentamiento entre dos participantes.
Una tensa situación se mostrará en el capítulo de este miércoles del reality de Mega «Volverías con tu ex? 2».
Esto ocurrió en una competencia encabezada por Yamila y Joaquín para poner a prueba cuánto conocen los participantes de sus compañeros.
Inatancia que terminó con un tenso episodio protagonizado por Nicole Moreno, más conocida como Luli, y Bárbara Córdoba.
Tensa situación entre Luli y Bárbara
La actividad tuvo dos etapas. Primero, las participantes debían responder preguntas relacionadas con los hombres del encierro. Después sería el turno de ellos, quienes tendrían que identificar características y frases de sus compañeras.
Para hacerlo, debían correr hacia las fotografías de los concursantes que creyeran correctos.
Oportunidad en la que Luli se lanzó repetidamente sobre Bárbara, situación que obligó a Joaquín a intervenir.
«Luli Nicole Moreno, por favor, deja de golpear a Bárbara, es la tercera vez. Es chiquitita pero peligrosa, te digo», comentó el conductor entre risas. La respuesta de la argentina anticiparía lo que vendría después: «Te digo que hay consecuencias».
El momento más complicado llegaría cuando Bárbara y Estefi quedaron empatadas. Para desempatar, los animadores preguntaron quién había tenido un romance con Ludmila. En medio de la carrera hacia las fotografías, Faloon empujó a Estefi para evitar que consiguiera el punto y permitir que Bárbara llegara hasta la imagen de Kaoto.
En tanto, Luli volvió a lanzarse sobre la argentina, quien reaccionó con una patada. Nicole Moreno no se quedó atrás y la devolvió.
«¿Qué me pateas? Me volvés a tocar y te parto en ocho, me volvés a tocar y te hago mierd…, ¿qué venís acá?», lanzó Bárbara, visiblemente molesta.
«¡Tú me empujaste primero!», respondió Luli.
Pero la discusión no terminó ahí. «Vos estás yendo donde yo y de manera agresiva, así que después sin llorar… No te hagas la pelotuda, después pones cara de hue… y no sos ninguna hue…», continuó la argentina.
El episodio también tuvo concecuencias para otra particiapnte del reality de Mega. Resulta que Estefi tuvo una lesión en uno de sus tobillos.
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