Este miércoles 25 de noviembre se estrenó «Musicalismo». Podcast documental de Podium Podcast que repasa los orígenes y el legado de algunos de los temas más reconocidos del cancionero popular chileno y latinoamericano.

La producción cuenta con Sergio Lagos como narrador y tiene once episodios que ya fueron publicados. En ellos se abordan doce canciones que marcaron distintas épocas. Desde clásicos de Lucho Gatica y Cecilia hasta éxitos de Los Jaivas, Chico Trujillo y La Noche.

El podcast que revive grandes clásicos de «Musicalismo»

El proyecto nació a partir de «Musicalismo: esas canciones que amamos cantar», una iniciativa musical que busca rendir homenaje a grandes intérpretes de la música nacional. En ella participan Sergio Lagos en la voz, Cristian López en la producción musical y Cristian Lazo en los arreglos, junto a otros destacados músicos chilenos.

Ahora, la propuesta amplía su formato y apuesta por el relato documental para profundizar en las historias que existen detrás de estas composiciones. La serie fue realizada por Francisco Tapia Robles y Fenómeno Producciones, mientras que su distribución estará a cargo de Podium Podcast Chile.

El recorrido contempla canciones de diferentes estilos y épocas. Entre ellas aparecen «Historia de un amor», de Lucho Gatica; «Baño de mar a medianoche» y «Dilo calladito», de Cecilia; «Cariño malo», de Palmenia Pizarro, y «Cielo», de Buddy Richard.

También forman parte de la selección «Puerto Montt», de Los Iracundos; «Cómo quisiera decirte» y «Y volveré», de Los Ángeles Negros; «Mira niñita», de Los Jaivas; «Una lágrima en la garganta», de Zalo Reyes; «Loca», de Chico Trujillo, y «Quiero ser libre», de La Noche.

De esta manera, «Musicalismo» propone un viaje por más de cinco décadas de música. Pasando por el bolero, la Nueva Ola, la balada romántica, el rock y la cumbia. Una oportunidad para conocer nuevos detalles de canciones que han sobrevivido al paso del tiempo y que continúan conectando con distintas generaciones

El podcast puede escucharse a través de Spotify y también estará disponible en el canal de YouTube de Podium Podcast Chile.

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