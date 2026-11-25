Stefan Kramer tendrá una especial presentación este miércoles 25 de noviembre en Santiago. El comediante llegará al Teatro Teletón con «Encuentros con Kramer 50+». Un espectáculo dirigido a personas mayores de 50 años que busca ofrecer una instancia de entretención y encuentro para esta generación.

La actividad forma parte de una iniciativa impulsada por Caja Los Andes, en alianza con la comunidad Youngers. El objetivo es ampliar las alternativas de bienestar para sus afiliados.

Stefan Kramer llega a Teatro Teletón

En esta ocasión, Stefan Kramer será el encargado de dar un show pensando especialmente para este segmento. Su humor, marcado por imitaciones de personajes y referencias a distintos momentos de la historia reciente de Chile, promete conectar con las experiencias y recuerdos de quienes han sido testigos de esos acontecimientos.

Vale señalar que según un estudio Cincuentimeter, realizado por Caja Los Andes junto a Cadem, un 85% de las personas mayores de 50 años ha experimentado estrés, angustia o agotamiento. Además, un 67% cree que su estado de salud le permitirá mantenerse activo física y mentalmente durante los próximos cinco años.

«Tenemos una generación con ganas de seguir aportando a la sociedad, disfrutando y aprendiendo, pero que muchas veces no encuentra los espacios para hacerlo. Este tipo de instancias culturales y recreativas buscan precisamente eso: entregarles un momento de bienestar y encuentro de calidad con otros», mencionó Ivanoa Ferrando, gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes.

Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema PuntoTicket.

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