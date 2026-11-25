El paso de Dominga López por Miss Universo 2026 no pasó inadvertido. Tras conseguir un lugar entre las 12 semifinalistas del certamen realizado en Puerto Rico, la representante chilena compartió una emotiva publicación en redes sociales.

La periodista y modelo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía de su última aparición en el escenario. En ella luce el vestido de gala inspirado en la araucaria, diseño con el que buscó convencer al jurado para avanzar al grupo de las cinco finalistas.

Y Dominga López acompañó la imagen con unas palabras dedicadas a quienes siguieron su participación y la apoyaron durante el concurso. «Gracias Chile por soñar conmigo», expresó.

Las reacciones a la publicación de Dominga López

Su publicación no tardó en recibir muestras de cariño. Entre los comentarios aparecieron varios rostros conocidos del espectáculo chileno, quienes destacaron su desempeño en el concurso internacional.

Uno de los mensajes quellamó la atención fue el de Pailita. «Eres la ganadoraaa y erraaa», escribió el cantante urbano, quien recibió miles de «me gusta».

Además, recibió mensajes de apoyo por parte de otras figuras como Cata Vallejos, Emilia Dides y más.

Con este resultado, la representante nacional también dio continuidad a una positiva racha chilena en Miss Universo. Esto, luego de que Emilia Dides alcanzara el Top 12 en 2024 e Inna Moll repitiera el resultado en la edición de 2025.

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