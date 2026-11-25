Recientemente, se dio a conocer que el futuro del programa «Vértigo Extremo» estaría en duda. A poco más de un mes de su lanzamiento, el espacio de Canal 13 no habría conseguido convencer a sus ejecutivos, quienes estarían evaluando la posibilidad de terminar el espacio antes de completar su primera temporada.

Fany Mazuela fue la encargada de revelar esta información en el programa Zona de Estrellas. Instancia, en la que entregó antecedentes sobre el complicado presente del programa animado por Pamela Díaz y Sergio Lagos.

Según explicó la panelista, uno de los principales problemas sería la baja sintonía. Además, el alto presupuesto que necesita cada capítulo.

«Podría llegar a su fin antes del cierre de la temporada», mencionó Fany Mazuela.

De todos modos, la periodista destacó el desempeño de los conductores y sus esfuerzos por sacar adelante el proyecto.

«Lamentablemente, aunque los conductores Pamela Díaz y Sergio Lagos le han puesto todo, no ha prosperado el programa, no rinde los frutos que debería haber rendido y además es muy caro de hacer», expresó.

Críticas a la producción de Vértigo Extremo

En el espacio de Zona Latina, Fany Mazuela también apuntó a una supuesta falta de claridad en la línea editorial.

«También me dicen que hay ejecutivos que meten las manos en los capítulos y que hay semanas que piden más farándula y a la otra semana piden menos farándula. No tienen un norte muy definido», mencionó.

No obstante, los gastos de producción serían una de las mayores preocupaciones para Canal 13.

«Sale súper caro. El invitado sale más caro llevarlo a Vértigo Extremo que al estelar», afirmó.

A propósito de este tema, Hugo Valencia mencionó que los invitados de Vértigo Estelar, conducido por Martín Cárcamo y Tita Ureta, obtendrían cerca de $2 millones por asistir.

En el caso de Vértigo Extremo, los montos serían incluso superiores, según los antecedentes comentados en el panel.

Vale señalar que por ahora, Canal 13 no ha confirmado una eventual cancelación del programa.

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