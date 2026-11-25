Vibra Fest 2026 confirmó que llegará hasta el Parque Cerrillos, recinto que recibirá a una extensa lista de artistas nacionales e internacionales el próximo 8 de diciembre.

De acuerdo a la organización, el objetivo es ofrecer una experiencia de mayor comodidad para los asistentes. El nuevo espacio permitirá desarrollar la jornada al aire libre y aprovechar sus amplias áreas de pasto.

Pero ese no será el único cambio. La producción confirmó que Vibra Fest 2026 tendrá tres escenarios: RHLM, Vibra Fest y Johnnie Walker, donde se distribuirán las presentaciones de los artistas que forman parte del cartel.

Las puertas del recinto abrirán a las 12:00 horas. Además, el Parque Cerrillos contará con zonas de juegos, espacios de entretención y distintos puntos de hidratación para el público.+

Vale señalar que junto al cambio de recinto, también se anunciaron más entradas, las que están disponibles a través de Puntoticket.

¿Qué artistas estarán en Vibra Fest 2026?

La edición de este año reunirá a reconocidos exponentes de la música urbana. Entre los nombres internacionales destacan Anuel AA, Omar Courtz, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Kapo, J Alvarez, Ivy Queen, Ysy A y Darkiel.

El cartel también contempla las presentaciones de Brytiago, Dalex, Noriel, Almighty, Conep y RKM.

Por el lado nacional, dirán presente Jairo Vera, Lucky Brown, Tobal MJ, Sinaka, Loyaltty, Bayriton, Pablito Pesadilla, Gino Mella, King Savagge, Daniella, Lleflight, Lenexx y Benja Valencia. A ellos se sumará Eloy con una presentación especial.Vibra Fest 2026 liberará nuevas entradasOtra de las novedades anunciadas por la organización tiene relación con la venta de tickets. Debido al éxito de ventas, la producción confirmó que este miércoles, a partir de las 12:00 horas, se habilitará una nueva cantidad de entradas.

¿Cómo llegar al Vibra Fest 2026?

Una de las alternativas para llegar al festival será el Metro de Santiago. Los asistentes podrán utilizar la Línea 6 y bajar en la estación Cerrillos, ubicada cerca del recinto.

También habrá distintas opciones de transporte público. Entre los recorridos de buses que circulan por el sector se encuentran los servicios 105, 105C, 108, 109N, 113, 115, 125, H08 e I01, con paraderos en avenidas como Pedro Aguirre Cerda y Los Cerrillos.

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