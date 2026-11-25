Ya comienza la cuenta regresiva para un importante hito en la historia de Movimiento Original. La agrupación chilena celebrará sus 20 años de trayectoria el próximo sábado 5 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida y, a pocos días del encuentro, entregó los horarios de cada presentación.

Vale señalar que la jornada tendrá como invitado internacional al reconocido dúo español SFDK, que estará a cargo de abrir el espectáculo con un show de larga duración. Además, el evento reunirá a destacados nombres de la música nacional, quienes se sumarán a esta celebración del hip-hop y la música chilena.

Entre los artistas confirmados aparecen Inti-Illimani, Joe Vasconcellos, La Combo Tortuga, Ana Tijoux, Portavoz, MC Piri, ChysteMC, Shamanes Crew, Semillah Skillz, Seamoon, Soulnastyy y Astronautiko.

Movimiento Original en el Estadio Bicentenario: revisa los horarios

La organización ya confirmó la programación para el sábado 5 de diciembre. Las puertas del recinto abrirán a las 17:00 horas, mientras que Movimiento Original subirá al escenario a las 21:00 horas.

Revisa los horarios:

17:00 horas: Apertura de puertas.

18:00 horas: DJ BYTE.

19:30 horas: SFDK.

21:00 horas: Movimiento Original.

El espectáculo promete un recorrido por los principales éxitos de la agrupación, además de incluir sus lanzamientos más recientes.

Venta de entradas para el concierto de Movimiento Original

Quienes quieran asistir al concierto pueden encontrar las últimas entradas disponibles para el sector Cancha a través de Ticketmaster.

De este modo, podrán disfrutar de una jornada que reunirá a importantes exponentes nacionales e internacionales para festejar los 20 años de Movimiento Original.

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