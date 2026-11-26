Con la llegada de diciembre, comienzan a multiplicarse los panoramas para despedir el año. Cenas, reuniones y celebraciones marcan esta época, aunque no todos buscan repetir los mismos planes de siempre.

En Santiago existe una alternativa que apuesta por una ambientación poco convencional. Se trata de INCANTUM, un restaurante temático ubicado en el sector de Centro Parque, en Las Condes, que recrea un universo inspirado en la magia y la fantasía.

Su propuesta no se limita a la gastronomía. El recinto cuenta con diferentes ambientes que forman parte de la experiencia, entre ellos salones de gran capacidad, una barra donde la preparación de cocktails tiene un componente escénico y un espacio que recrea el interior de un tren encantado.

Este último corresponde a Incantum Express, un sector que incorpora ambientación sonora, vagones temáticos y una barra exclusiva. Una puesta en escena que se aleja de lo que habitualmente se encuentra en un restaurante tradicional.

Otro de sus espacios es La Barra Mágica, donde los cocktails también tienen protagonismo. Para quienes prefieren ambientes más amplios, el lugar cuenta con el Salón Taberna y el Gran Salón de Honores, ambos con capacidad publicada para recibir entre 100 y 120 personas.

La gastronomía también tiene distintas alternativas. Su propuesta contempla preparaciones de la carta y opciones que pueden ajustarse según el tipo de celebración. Así, es posible encontrar formatos como brunch, cocktails de pie y cenas con servicio a la mesa.

Aunque estos espacios también reciben actividades corporativas, como lanzamientos de productos, aniversarios y celebraciones de equipos, su ambientación permite conocer una propuesta diferente para quienes buscan organizar encuentros durante esta temporada.

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