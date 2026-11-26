Una popular figura del internet chileno compartió una cruda confesión. Hablamos de René Puente, también conocido como Tío René, quien se sinceró sobre una compleja etapa de su vida.

El conocido influencer participó en una extensa conversación con el canal de YouTube AndyTV. De este modo, repasó problemas que tuvo con el consumo de drogas.

René Puente se sincera

El Tío René dio a conocer que hace años mantuvo una fuerte dependencia de la pasta base. Una situación que lo llevó a tocar fondo.

En ese proceso, una persona habría sido fundamental para impulsarlo a salir adelante: Diego González, reconocido por estar detrás de llamativos realities digitales.

«Él me obligó a levantarme del suelo (…) ahí dije: ‘ya, ahora tengo que afirmarme, es la última oportunidad que me está dando el Señorcito, tengo que aprovecharla nomás'», indicó René Puente.

«Yo la última vez llegué para acá con mis labios partidos, rotos, con la cera. Yo fumaba pasta. En todos los canales que me entrevistan lo digo: yo fui adicto a la pasta, me levantaba y me acostaba fumando», reconoció.

Sin embargo, René Puente aseguró que ha conseguido mantenerse alejado de esta droga durante los últimos años.

«Hace seis años no hay nada en mi cuerpo. Estoy totalmente sano y no quiero más. Ahora me falta dejar la pura falopa», indicó el popular personaje de internet.

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