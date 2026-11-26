Alanys Lagos atraviesa un importante momento profesional. La cantante sigue sumando logros en la música y recientemente protagonizó un importante hito en su carrera: el pasado 15 de noviembre debutó sobre el escenario del Teatro Caupolicán con un espectáculo propio.

Después de la presentación, la artista conversó con distintos medios de comunicación y entre las preguntas que recibió, hubo una que apuntó a una posible colaboración con María José Quintanilla.

Alanys Lagos revela que le gustaría colaborar con María José Quintanilla

Tal como se puede ver en un video compartido por el medio Top News, Alanys Lagos reconoció que grabar una canción con la intérprete nacional es una de sus grandes aspiraciones.

«Obvio, ¿a qué artista no le gustaría hacer una colaboración con María José Quintanilla?», contestó.

Además, destacó la importancia que tiene la artista en la escena nacional.

«La verdad es que es una tremenda referente de la música en sí. Yo creo que para el artista urbano, para cualquier artista de cualquier género, es una tremenda referente, un tremendo ejemplo a seguir», comentó.

Además, Alanys Lagos expresó: «Colaborar para mí también sería un sueño, colaborar con ella. Y estamos también trabajando para que llegue ese momento, porque es una tremenda artista».

En este sentido, la joven cantante también aprovechó de mandarle un saludo a su colega.

«Así que, Dios quiere que se de ese momento. Y nada, un saludo a María José Quintanilla», cerró.

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