En el matinal de Mega, «Mucho Gusto», José Antonio Neme se refirió a la detención de Pedro Barraza Cuadra, vocalista de Los Viking’s 5. Instancia, en la que reveló el vínculo que tiene con el músico.

En concreto, el periodista explicó que conoce al músico y que mantiene una relación de cariño con él.

Vale señalar que Pedro Barraza Cuadra fue detenido en el marco de la investigacióndenominada «Pirata Gate». Esta apunta a posibles irregularidades durante la administración del exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, quien también figura entre los aprehendidos.

La Fiscalía indaga eventuales delitos de fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer los antecedentes específicos que relacionarían al cantante con las presuntas irregularidades.

La confesión de José Antonio Neme

Antes de profundizar en la noticia, Neme quiso dejar en claro su vínculo con Pedro Barraza y reconoció que la situación le resultaba especialmente compleja.

«Es difícil porque yo lo conozco y le tengo un cariño enorme. Lo quiero decir porque prefiero transparentar el vínculo frente a las cámaras», indicó el periodista de Mega.

«Prefiero ser transparente con eso y que si alguien, que lo sepa la gente, que nos está viendo. Me parece que es más honesto de mi parte. Entonces hago esa aclaración», continuó.

Posteriormente, el periodista también manifestó sus interrogantes sobre la magnitud del procedimiento policial y las razones que llevaron a detener a los involucrados.

«Ahora, para quedar detenido tiene que haber una figura delictual súper oscura. A ver, si tú prestaste un servicio y te quedaste con una plata o no hiciste lo que te pidieron que hicieras, está bien. Hay un caso que investigar», expresó.

Finalmente, Neme puso el foco en la gravedad de los hechos que podrían estar detrás de las detenciones y planteó una pregunta sobre los antecedentes de la investigación.

«Pero para irse preso así, con este nivel de rapidez, con una redada de 11 personas, pienso, ¿cuál es el delito atrás tan grave? Eso es lo que me gustaría saber», finalizó.

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