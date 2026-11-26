El reality de Mega ¿Volverías con tu ex? 2 sumará una nueva participante que promete alterar la convivencia. Se trata de Mariza Fly, expareja de Mariano Brozincevic.

Su incorporación se concretará en el episodio de este jueves de Mega, luego de la eliminación de Estefi Marquis.

Su entrada no pasará inadvertida: las alarmas comenzarán a sonar y las puertas del resort se abrirán para recibir un enorme regalo rojo con el nombre de Mariano.

La sorpresa estará en su interior. Al salir de la caja, Mariza Fly se presentará y entregará algunos detalles de su vida antes de ingresar al resort.

«Vivo en México, soy instructora de pole dance, también estudié psicología y soy una súper stripper y la exnovia más loquita y reciente que tiene Mariano», contará.

La nueva participante también repasará los inicios de su romance. Según explicará, comenzaron una relación a distancia debido a que él vivía en el Caribe y ella en Ciudad de México.

«Nosotros nos conocimos hace cuatro años y fue amor a primera vista», recordará. Además, detallará que durante su etapa como pareja viajaban constantemente para poder verse. Su relación formal se extendió por un año, pero durante los tres siguientes mantuvieron un vínculo intermitente.

«Tenemos una química abismal, sin embargo, el carácter que tiene cada uno es lo que nos hace discutir», contará.

También se describirá como una mujer de personalidad fuerte, aunque cariñosa y paciente. Sin embargo, admitirá que Mariano es capaz de sacar su lado más enojado.

Mariza Fly llegará con cuentas pendientes con Mariano

Más allá del reencuentro, la mexicana adelantará que tiene varios asuntos que conversar con su expareja.

«Cuando lo conocí no tenía ninguna responsabilidad afectiva, sin embargo, a lo largo de los años he visto muchísimo cambio», comentará. Pese a eso, cuestionará algunas de sus actitudes dentro del programa, especialmente su cercanía con Estefi y el trato que tuvo con Yasmín.

Mariza Fly también revelará un episodio que marcó una de sus últimas rupturas.

«La última vez que terminamos le encontré un mensaje a las 5 de la mañana de una chica que parece que él le había comenzado a escribir. Me quiso gaslightear y dije no voy a tolerar esto y me fui y me dejó ir», relatará.

Por eso, su participación en el espacio de Mega tiene un objetivo claro: descubrir si todavía existe una posibilidad de retomar la relación.

«Estoy muy contenta de estar aquí porque la oportunidad que tengo para definir una vez por todas qué va a pasar con nosotros. ¿Volvería con mi ex? No lo sé, todo depende de la convivencia de este tiempo que esté aquí con él», indicará.

El reencuentro promete ser intenso. Apenas Mariza salga del regalo, Mariano quedará sorprendido y correrá a recibirla con un abrazo. Posteriormente, ella saludará al resto de los participantes y comenzará a conocer su nuevo hogar.

Pero su llegada también dará pie a conversaciones fuera de su reencuentro. Luis le contará a Flavia algunos detalles de la historia entre ambos y destacará la importancia que Mariza ha tenido en la vida del argentino.

«Siempre me habla muy bien de ella, que el mejor sexo fue con ella, la mejor conexión, y todo lo del tantra lo aprendió con ella», comentará.

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