En el programa Alfombra Roja de Canal 13, se dieron a concoer diversos regitros del estado de la propiedad que compartieron Tonka Tomicic y Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Los registros muestran cómo luce actualmente el departamento ubicado en Vitacura, donde destacan el evidente deterioro de algunos espacios exteriores.

Entre los detalles que más llamaron la atención aparece una piscina con el agua verde. Además de árboles que no han recibido poda y diversos objetos acumulados en el patio.

El material llegó a manos de la periodista Cecilia Gutiérrez gracias a una amiga que reside en el mismo edificio.

Vale señalar que la situación se conoce mientras Parived mantiene una disputa judicial para conseguir una extensión del plazo que tiene para dejar el inmueble.

Vecinos estarían afectados por las condiciones del departamento de Tonka Tomicic

Durante el espacio televisivo, Cecilia Gutiérrez explicó que la ubicación de la propiedad permite que el resto de los residentes observe fácilmente lo que ocurre en su interior y exteriores.

«Tú abres la ventana y se ve el departamento, el primer piso es parte de la vista del edificio, todos los vecinos lo ven», indicó la periodista de farándula.

Las imágenes generaron reacciones entre los integrantes del panel.

«Eso es un rancho, una ordinariez. Pobres vecinos pitucos», lanzó Pancha Merino.

Otro detalle que abordó Cecilia Gutiérrez fue la presencia de diversos gatos en la propiedad.

«Hay muchos gatitos, yo conté por lo menos ocho gatos, súper lindos, bien cuidados, preciosos, nada que decir. Pero se nota que esos gatos están muy bien cuidados y alimentados», comentó.

No obstante, la periodista también advirtió sobre las molestias que experimentarían algunos vecinos. Entre ellas mencionó los olores que provendrían del departamento y la falta de mantención de sus áreas verdes.

La vegetación también sería un inconveniente para los residentes de los pisos cercanos, ya que los árboles habrían crecido hasta bloquear parte de la vista.

«No pueden abrir la ventana porque hay olor a pipí de gatito, el tema de los árboles no podados que le tapan la vista. Yo pude estar más arriba y efectivamente no se ve Santiago», finalizó Cecilia Gutiérrez.

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