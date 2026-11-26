Luego de varios meses de su polémica ruptura con Luis Jiménez, Gala Caldirola conversón LUN. De este modo, reconoció que la separación fue un golpe emocional importante, sobre todo porque sus expectativas para este año eran muy distintas a lo que finalmente ocurrió.

La española contó que tenía grandes planes relacionados con su futuro sentimental y familiar. Entre ellos, estaba la posibilidad de formar una familia más numerosa y construir nuevos proyectos de vida junto a una pareja.

«Yo en este 2026 tenía otros planes, muchos relacionados con familia, soñaba con muchos hijos, proyectos de vida y pareja, pero ahora lo termino comprometidísima conmigo misma», mencionó Gala.

La exmodelo reconoció que todavía existen momentos en los que recuerda lo sucedido con molestia.

«Obviamente hay recuerdos, momentos en que pienso ‘qué rabia’, y no, no es fácil. Era un compromiso tan grande y con tanta ilusión que no es fácil olvidar. Pero la vida debe continuar», mencionó.

Gala Caldirola recordó su última conversación con Luis Jiménez

Durante la entrevista, la modelo también abordó el último diálogo que mantuvo con el exfutbolista. Según contó, en esa instancia, Luis Jiménez le habría manifestado sus intenciones de cambiar.

«Él tenía muchas ganas de convertirse en otro hombre, en una mejor persona», recordó sobre la conversación con su ex.

Además, Gala aseguró que confía en que exjugador de La Roja haya logrado avanzar en ese proceso. «No tengo la menor duda de que lo debe estar haciendo», mencionó.

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