En Zona de Estrellas se dio a conocer una inesperada situación que habría ocurrido en el programa Vértigo Extremo y que incolucra a Pamela Díaz.

En concreto, se reveló que la Fiera no habría llegado una jornada de grabación del programa que conduce junto a Sergio Lagos.

La situación habría obligado a modificar la dinámica del espacio. Según comentaron Fany Mazuela y Camila Campos también conocida como Camilísima, Lagos tuvo que continuar con las actividades en terreno sin la compañía de su dupla.

Mazuela incluso aseguró que decidió contactar directamente a Pamela Díaz para preguntarle por su ausencia. Sin embargo, indicó que la respuesta habría sido bastante escueta: «No me gusta que me molesten». Palabras que estarían relacionadas con su relación con Canal 13.

¿Qué habría provocado el enojo de Pamela Díaz?

Camila Campos profundizó en el tema y apuntó a un adelanto promocional del próximo capítulo de Vértigo Extremo. En las imágenes aparece Alexandra «Chama» Méndez protagonizando un enfrentamiento con Pamela Díaz.

En este sentido, indicó que la molestia de la animadora tendría que ver con la manera en que Canal 13 exhibe este tipo de situaciones ante la audiencia.

«Ustedes se preguntarán: ¿por qué le molesta esto? El problema es que nuevamente la dejan como una mujer conflictiva», mencionó.

Camilísima sostuvo que este nuevo episodio habría sido la gota que rebalsó el vaso. Esto porque se suma al anterior conflicto que Pamela protagonizó con Javiera Díaz de Valdés.

En ese contexto, la panelista aseguró que la comunicadora habría decidido poner un límite y abandonar las grabaciones. «Entonces, Pamela Díaz dijo: ‘Basta, yo agarro mis cosas y me marcho'», relató.

Además, indicó que actualmente Pamela Díaz estaría en Pichilemu. Algo que coincide con las publicaciones que la propia animadora ha compartido durante los últimos días en sus historias de Instagram.

«Ella está oficiando como animadora y la están tratando como chica reality», sentenció Camilísima.

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