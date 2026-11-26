Un pequeño cambio en la pose del clásico misionero podría tener un gran impacto en el placer sexual femenino. Se trata de la técnica de alineación coital, conocida como CAT, que busca facilitar la estimulación del clítoris.

La propuesta modifica la ubicación de los cuerpos y la manera en que se mueven las pelvis.

Vale señalar que un estudio publicado en el Journal of Sex & Marital Therapy reveló que apenas un 18,4% de las encuestadas consideraba suficiente la penetración para alcanzar el orgasmo.

En tanto, un 36,6% manifestó que necesitaba de estimulación adicional del clítoris para poder llegar al clímax.

¿Cómo practicar esta técnica?

A diferencia de la postura tradicional, la técnica CAT requiere un pequeño ajuste en la posición de quien está encima.

La recomendación es desplazar el cuerpo ligeramente hacia arriba, de manera que ambas pelvis queden más próximas y puedan mantener el contacto.

La sexóloga Sadie Allison entregó algunos consejos a HuffPost para facilitar esta práctica. Entre ellas, sugirió utilizar una almohada pequeña debajo de las caderas de la mujer.

Este elemento permite modificar la inclinación de la pelvis y encontrar un ángulo que favorezca el contacto entre ambos cuerpos.

Otro aspecto importante es la forma de realizar los movimientos. Allison aconsejó optar por desplazamientos suaves y circulares, evitando concentrarse exclusivamente en la profundidad o rapidez de la penetración.

¿Por qué podría favorecer el orgasmo femenino?

La psicóloga y terapeuta sexual Megan Fleming también explicó los posibles beneficios de esta alternativa en diálogo con HuffPost.

La especialista destacó que muchas mujeres necesitan algo más que la penetración para alcanzar el orgasmo. «Aproximadamente dos tercios de las mujeres no tienen un orgasmo solo con la penetración», expresó.

En ese sentido, Fleming explicó que la técnica de alineación coital permite incorporar presión y movimientos de balanceo que favorecen una estimulación adicional del clítoris.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google