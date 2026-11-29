El mundo de la música lamenta la muerte de Mike Love, cofundador y una de las voces más reconocidas de The Beach Boys, quien falleció a los 85 años durante la noche de este sábado.

Su representante, Katie Altman, confirmó la noticia a través de una declaración que compartió con los medios de comunicación, aunque no entregó detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Fallece histórico vocalista y cofundador de The Beach Boys

Al comunicar la partida del artista, Altman expresó: “Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia“.

“Un ícono de la cultura estadounidense. Será recordado por su talento singular y la inspiración que brindó a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans”, concluyó.

Nacido en Los Ángeles, California, Mike Love comenzó su carrera musical en The Beach Boys, grupo que fundó junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, y Al Jardine, en 1961.

El cantante se convirtió en una de las principales voces de la banda, que alcanzó reconocimiento internacional gracias a canciones como “Surfin’ USA” y “California Girls”.

Según informó 24 Horas, Mike Love fue el único integrante que estuvo en el grupo desde sus inicios y participó en toda su discografía.

Pese a su avanzada edad, el músico continuó activo sobre los escenarios hasta hace algunas semanas, cuando la banda debió suspender tres conciertos en Cincinnati y Nashville.

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