Un emotivo momento protagonizó Rurick Marcelo, vocalista de Zúmbale Primo, durante la presentación que realizó la agrupación este sábado en la Festi Ranch, evento que tuvo lugar en la Medialuna Laguna Carén de Pudahuel.

En medio del espectáculo, el cantante anunció que deberá alejarse temporalmente de los escenarios debido a un problema de salud que lo obligará a someterse a una intervención quirúrgica este lunes. Al respecto, no entregó mayor detalle.

Por este motivo, el músico aprovechó su última presentación antes de la operación para comunicar personalmente la noticia a sus seguidores.

Vocalista de Zúmbale Primo sorprendió al anunciar su salida del grupo y a su reemplazo

Entre lágrimas, el artista explicó los motivos detrás de su anuncio: “Conversé con los chicos, les expliqué la situación y quise hacerlo público el día de hoy, para que todos ustedes sepan, por respeto a nuestros fans, a la gente que sigue al Grupo Zúmbale Primo”.

Sin embargo, Rurick Marcelo aclaró: “Este no es un adiós, es un hasta pronto”.

“Confío en Dios que pronto voy a estar de regreso acá junto a mis compañeros”, agregó el artista.

Durante su intervención, el vocalista también abordó el futuro de la agrupación musical y explicó que les pidió a sus compañeros continuar con el proyecto durante su ausencia.

En ese contexto, el cantante propuso incorporar a un amigo de hace varios años para que asumiera su lugar mientras avanza en su recuperación, propuesta que aceptaron los demás integrantes.

Se trata de Yoan Amor, a quien Rurick Marcelo presentó ante el público y pidió recibir con un fuerte aplauso.

El cantante se incorporó inmediatamente al espectáculo y acompañará a Zúmbale Primo durante el periodo en que su compañero permanezca alejado de los escenarios.

Leer también: «El Culto siempre gana»: Easykid sorprendió tras recibir importante reconocimiento internacional en México

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google