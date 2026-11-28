Pamela Díaz confirmó que dejará Vértigo Extremo, programa de Canal 13 que conduce junto a Sergio Lagos, luego de apenas seis capítulos al aire.

Durante esta semana, trascendió que la comunicadora no llegó a las grabaciones del estelar, situación que generó especulaciones sobre su continuidad en el espacio.

Según comentaron en Zona de Estrellas, la animadora estaría molesta por algunos enfrentamientos con participantes del programa y porque sentiría que la trataban como una “chica reality” y no como conductora.

En conversación con Plan Perfecto, de Chilevisión, Pamela Díaz confirmó su salida del espacio: “Ya no estoy más ahí”.

Respecto a los motivos detrás de su decisión, la comunicadora explicó: “Son cosas internas que tengo, primero, que solucionar con el canal. Y yo le dije a mi equipo lo que iba a pasar, pero hay veces que la gente no me cree mucho”.

Asimismo, la comunicadora descartó cualquier posibilidad de continuar en el estelar al señalar: “No, no voy a estar más en Vértigo Extremo”.

Pamela Díaz se aburrió y tomó drástica decisión

Contrario a las especulaciones, Pamela Díaz descartó que los enfrentamientos en pantalla motivaran su alejamiento del programa y explicó que su decisión responde a asuntos contractuales.

Sobre su actual situación, indicó: “Estoy en un tema de negociaciones, conversando, tratando de salir de la mejor forma posible”.

En cuanto a una eventual salida de Canal 13, la animadora reconoció que todavía no define su futuro laboral.

“No tengo idea, porque me han ofrecido varias cosas, entonces estoy en conversaciones sobre eso y ver lo que vamos a hacer”, contestó.

“A mí me gustaría trabajar en un lugar donde yo me sienta cómoda, donde sea un aporte, donde yo ya tengo clarísimo cuál es mi comunidad, lo que aporto”, expresó.

Finalmente, Pamela Díaz destacó: “Y siempre he dicho, no solamente yo puedo estar hoy en televisión, yo puedo hacer cosas más entretenidas para un canal que hoy tiene la pantalla digital bastante muerta“, lanzó.

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