Luis Jara sorprendió al revelar que estaría dispuesto a conducir el Festival de Viña del Mar, a más de 20 años de rechazar la posibilidad de asumir la animación del certamen.

Durante su participación en Nada que perder, programa de Once Stream, el cantante abordó su presente televisivo en Fiebre de Canto y los proyectos que le gustaría concretar en el futuro.

Entre las posibilidades, mencionó la creación de un nuevo espacio de entretención, el regreso a la conducción de estelares como Vértigo y la oportunidad de llegar a la Quinta Vergara como animador.

Sobre este último desafío, Luis Jara aseguró: “Si hoy me dijeran que pudiese animar el Festival de Viña, sí, lo animaría”.

Luis Jara reveló que rechazó animar el Festival de Viña del Mar

El cantante recordó que Canal 13 le ofreció conducir el certamen tras la salida de Antonio Vodanovic. “Cuando me lo ofrecieron no estaba preparado, pero hoy día para mí esos son puntos en los que yo sí siento que caería parado y sería un aporte para el proyecto”, explicó.

“Emocionalmente no. Ahí todavía tenía miedo. No me preguntes de qué, pero miedo. Y, cuando uno tiene miedo y se te aprieta la guata, no lo empiezas a pasar bien, no hay plata que te pague por eso”, señaló.

Asimismo, Luis Jara reconoció que le preocupaba asumir el lugar de Vodanovic, quien permaneció durante 29 años sobre el escenario de la Quinta Vergara.

“En realidad, ¿por qué tenía que sacar yo a Vodanovic? Después dije, ‘no, emocionalmente no estoy preparado para ser yo quien desplace a un animador con tanta categoría’”, afirmó.

“Sentí más la presión del canal, porque me quería a mí como animador de Viña y yo era un tipo que en ese minuto gozaba de muchos privilegios, en el sentido de tener espacios de mucha figuración, un estelar con mi nombre, era una cosa muy espectacular”, recordó.

Respecto a las repercusiones que habría generado su negativa al interior de Canal 13, el cantante agregó: “Decirle que no en ese momento a mi empleador, a un proyecto tan importante fue muy difícil para mí y yo creo que en ese momento a ellos (los ejecutivos) les dolió mucho. Tener que salir de ahí a poner a Montaner y sacar a Vodanovic, sé que generó un ruido interno”, cerró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google