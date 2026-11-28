Una importante reestructuración enfrenta el área dramática de Mega, luego de que este viernes se conociera que el canal decidió no renovar el contrato de cinco reconocidos actores.

Se trata de Francisco Melo, Carolina Arregui, Ingrid Cruz y Paola Volpato, quienes durante los últimos años participaron en distintas producciones del canal.

Mega confirmó el fin del contrato de 4 actores del canal

La decisión responde a un cambio en la modalidad de trabajo del canal, que dejará de mantener a estos intérpretes como parte de su elenco estable.

En conversación con The Clinic, Mega explicó que la medida se basa “en el cambio en la forma de producir del área dramática, con el que buscan fortalecer y consolidar la producción de ficción del canal”.

De esta manera, la estación apostará por convocar a los actores para proyectos específicos, en lugar de mantenerlos bajo contratos de planta.

Pese a los cambios que enfrenta el área dramática, algunos intérpretes seguirán vinculados al canal.

Según informó Fotech, se trata de Andrés Velasco y Fernando Godoy, quienes continúan trabajando en Mega.

En el caso de Velasco, el actor mantiene su contrato con el área dramática de Mega, donde actualmente forma parte del elenco de la teleserie Prohibida Obsesión.

Por su parte, Fernando Godoy continúa vinculado a la estación a través del área de Producción, debido a su participación en los programas De paseo y Detrás del muro.

Cabe recordar que esta no es la primera modificación contractual que realiza Mega durante los últimos años.

En mayo de 2025, también trascendió que la estación decidió no renovar los contratos de María Gracia Omegna, Francisca Imboden y Carmen Zabala.

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