El mundo de la lucha libre profesional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Bronson Reed, reconocido luchador australiano de la World Wrestling Entertainment (WWE), a los 38 años.

La compañía informó que Jermaine Haley, verdadero nombre del deportista, murió durante la mañana de este viernes tras presentar complicaciones médicas.

A través de sus redes sociales, la organización lamentó la noticia y dedicó unas palabras a los cercanos del luchador.

“La WWE está devastada (…) Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con la familia, amigos y fanáticos de Jermaine”, escribió la compañía.

“Jermaine era una figura extraordinaria en la WWE, pero, aún más importante, era una persona fenomenal, un padre de familia entregado y un querido compañero”, expresó la compañía.

La carrera de Bronson Reed

Bronson Reed comenzó su carrera en la lucha libre profesional en 2007, desarrollando gran parte de su trayectoria inicial en el circuito independiente australiano.

Tras más de una década de actividad, el deportista llegó a la WWE en 2019, donde consiguió importantes logros y se consolidó como una figura reconocida entre los seguidores de la disciplina.

Entre sus principales conquistas destacan el Campeonato Norteamericano de NXT y la Batalla Real Conmemorativa de André el Gigante, competencia que ganó en 2024.

Durante los últimos meses, el australiano había retomado su actividad en el cuadrilátero después de recuperarse de una lesión, mostrando un físico renovado tras una baja de más de 40 kilos.

Sin embargo, el luchador presentó nuevos problemas físicos durante un evento de la compañía en Arabia Saudita. Esto, tras un spot en el que cayó sobre una mesa desde gran altura, y el que supuestamente, le habría traído graves complicaciones de salud.

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