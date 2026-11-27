Un emotivo momento protagonizó Fran García-Huidobro en el programa «Plan Perfecto», de Chilevisión. La conductora recordó el complicado episodio que vivió durante una cena con sus compañeros de canal, cuando un trozo de carne se le quedó atascado en la garganta y su vida estuvo en peligro.

Frente, a esto la animadora comenzó a asfixiarse. En medio de la emergencia, Renata Bravo reaccionó rápidamente y le realizó la maniobra de Heimlich, logrando auxiliarla. Posteriormente, Fran fue trasladada a una clínica para recibir atención médica.

En este sentido, la comunicadora recordó lo sucedido y compartió las emociones que le provocó aquel momento. Incluso, reconoció que la situación pudo haber tenido un desenlace mucho más doloroso.

«Estábamos hablando de lo lindo que habíamos construido, de lo rico de remarla todos juntos y pasó esto. Habrían sido unas lindas palabras de despedida», indicó.

La reflexión de Fran García-Huidobro tras el accidente

Más allá del susto, la experiencia también le permitió reconocer algo que, según explicó, no suele resultarle sencillo: aceptar que otras personas están dispuestas a ayudarla.

«Pude demostrarme a mí misma algo que en general me cuesta mucho: que la gente está al lado mío para ayudarme», mencionó

«Porque yo no pido ayuda. Las personas como yo no pedimos ayuda. Las personas como yo no estamos acostumbradas a las demostraciones de afecto tan grandes», continuó.

La animadora también profundizó en su relación con las expresiones físicas de cariño y explicó que su manera de relacionarse con los demás tiene raíces en su crianza.

«Yo no soy fría porque se me ocurrió. No estoy acostumbrada al afecto físico, ni a los cariños, ni a los abrazos ni a los besos. No me acostumbré nunca», indicó sin poder aguantar las lágrimas.

Para cerrar, agradeció el respaldo que recibió de sus compañeros y reconoció que no es la primera vez que una experiencia difícil la obliga a detenerse y replantearse su forma de enfrentar la vida.

«Ya me pasó el 2019, ya me pasó el 2024… Tengo que agarrarme contra la muralla y entender que la vida no se resuelve sola», concluyó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google