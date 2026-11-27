Pancha Merino protagonizó un llamativo momento en Alfombra Roja. Instancia en la que se lanzó sin filtro contra dos personajes del mundo del espectáculo. Hablamos de Sergio Rojas y Danilo 21.

La actriz no se guardó sus opiniones y lanzó varios cuestionamientos durante una conversación sobre Leonardo Farkas y la entrevista que este tuvo con Fran García-Huidobro.

En medio del diálogo, Pancha Merino puso en duda el aporte de Sergio Rojas a Primer Plano, espacio de Chilevisión en el que el periodista ha llegado como invitado.

«De alguna manera, Sergio Rojas no es un aporte para Primer Plano, perdóname que te lo diga», mencionó.

Sin embargo, sus reparos no quedaron ahí. La panelista también hizo referencia a la apariencia del conductor de Qué te lo digo,

«No sé quién le dijo a él que esos puntitos brillitos que se pone y ese pelo que tiene, un look, que se ve bien», expresó la actriz.

Pancha Merino también opina sobre Danilo 21

Además, Pancha Merino criticó a Danilo 21. En concreto, apuntó contra su desempeño y las acciones que habría realizado durante su paso por el espacio televisivo.

La actriz incluso hizo una comparación con Julio César Rodríguez, a quien manifestó tenerle cariño antes de lanzar sus cuestionamientos.

«Julito, que lo adoro, perdóname, pero yo al cabro de orejas, que fue un desaporte, lo único que hizo fue filtrar las pautas, cahuinear, dividir equipos», expresó.

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