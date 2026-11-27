Un importante giro en su carrera repara Yilberking. El artista colombiano, conocido por sus seguidores como «Tu Guarachero Favorito», decidió dejar atrás su etapa como DJ para enfocarse en nuevas facetas de su proyecto artístico.

Desde Medellín, el músico ha conseguido posicionarse dentro de la escena de la guaracha gracias a una propuesta que combina los ritmos bailables con letras cargadas de emociones y experiencias personales.

Su trayectoria incluye canciones como «E4», «N2», «Dejarte ir» y «Sin evidencia». También destacan otros temas que han marcado distintas etapas de su carrera, entre ellos «Aferrado», «Enero», «Crush» y «Tocó el cielo».

El alcance de su música también se refleja en las plataformas digitales. Su proyecto supera los 100 millones de reproducciones y suma más de 1,6 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En medio de este crecimiento, el colombiano tomó la decisión de cerrar su ciclo como DJ. Su intención es darle mayor espacio a su trabajo como productor, compositor e intérprete, explorando nuevas maneras de conectar con sus seguidores.

Su paso por Chile y el próximo álbum

El anuncio coincide con su visita a nuestro país. Entre el 20 y el 30 de noviembre de 2026, Yilberking desarrolla su «Castigo Tour», una gira que contempla distintas presentaciones en Chile, territorio que considera especial por el respaldo que ha recibido de sus seguidores.

Además, el artista ya trabaja junto a Legal Records en su próximo disco, titulado «Puro Sentimiento Compadre Yilber», cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

El proyecto tendrá como primer adelanto, y hasta ahora único sencillo disponible, la canción «Castigo», que también da nombre a su actual gira.

Así, Yilberking busca abrir un nuevo capítulo en su trayectoria, manteniendo la esencia musical que lo llevó a conectar con millones de personas, pero apostando por una faceta más personal y expresiva.

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