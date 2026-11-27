Una inesperada situación se vivió durante una reciente presengtación de Asskha Sumathra en Santiago.

Resulta que la reconocida comediante chilena, quien brilló en elFestival de Viña del Mar 2026 sufrió una aparatosa caída mientras realizaba su espectáculo «No sé ¿qué hago aquí?» en el Centro Cultural San Ginés, ubicado en la calle Mallinkrodt.

Todo ocurrió cuando la transformista y conocida como la «reina del café concert» se desplazaba hacia uno de los extremos del escenario.En medio de su recorrido, perdió el equilibrio y terminó directamente en el suelo.

La situación tomó por sorpresa a quienes disfrutaban de la función. El golpe provocó una inmediata reacción entre los espectadores, quienes expresaron su sorpresa con un sonoro «OOOOH».

Además, Asskha Sumathra alcanzó a pronunciar una breve frase que llamó la atención de los presentes. «Me voy», dijo la humorista antes de caer.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google