Una gran noticia entregó Rodrigo Muñoz durante su participación en Vértigo. El actor confirmó que se casará con Cecilia Warner, su actual pareja, quien es 14 años menor que él.

El anuncio ocurrió cuando la mujer apareció entre el público del estelar de Canal 13. Desde allí, aprovechó la oportunidad para hablar de su relación con el intérprete y destacar algunas de sus cualidades.

«Es encantador, tiene muchas anécdotas, es buen papá, es buen marido», comentó Cecilia, desatando la curiosidad de los presentes.

Frente a esto, Martín Cárcamo les preguntó: «¡Cómo!, ¿ustedes están casado?»

De esta manera, Cecilia Warner terminó adelantando una noticia que, aparentemente, todavía no debía hacerse pública.

«Eh, nos vamos a casar», reveló.

Frente a esto, Rodrigo Muñoz dijo entre risas: «¡Guagüi, era secreto!»

Rodrigo Muñoz entregó detalles de su matrimonio

Tras la inesperada revelación, el actor también se refirió a los planes que tiene junto a su enamorada

«Lo decidimos hace poco, yo me quería casar al año nueve meses, a mí siempre me gustó, desde que la conocí la encontré preciosa y todo, y me ha hecho vivir una nueva vida», mencionó.

La conversación también permitió recordar uno de los momentos más difíciles que atravesó el intérprete: su separación de Claudia Pérez, con quien estuvo casado durante 32 años.

«Cuando me separé yo quedé muy mal, y ella me rescató, me dio la alegría, me sacó a pasear por Santiago, me mostró cosas simples y me enamoré de esas cosas bonitas», señaló.

Además, el actor indicó que si todo marcha según lo previsto, se casarían en marzo del próximo año.

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