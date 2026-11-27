Mauricio Flores se refirió publicamente a la detención de su hijo Danko en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

El comediante habló sobre el tema en Vértigo y entregó detalles del escenario familiar que antecedió al procedimiento policial.

Durante el espacio «La Hora de la Verdad», Martín Cárcamo le preguntó directamente qué pudo haber ocurrido para que su hijo terminara involucrado en este caso.

«Yo estoy esperando todavía una explicación lógica de por qué llegó a ese punto. Él ya tiene 38 años», señaló el comediante.

Las palabras de Mauricio Flores tras la deteneción de su hijo

Además, Mauricio Flores contó cómo cambió la vida de Danko luego de trasladarse fuera de Santiago. Según explicó, su hijo tomó la decisión de acompañar a su pareja hasta Iquique, ciudad donde ella había conseguido una oportunidad laboral.

Sin embargo, los primeros meses no fueron sencillos. «Él se fue de Santiago enamorado, estuvo con su pareja que la trasladaron a Iquique y él se fue acompañándola. El primer tiempo que estuvieron allá fue difícil para él porque era ella quien sostenía la relación en cuanto a la parte económica», mencionó.

Con el paso del tiempo, la situación sentimental también comenzó a deteriorarse. La pareja recibió una nueva oportunidad de traslado en otra ciudad del país, pero esta vez Danko decidió permanecer en Iquique.

«Ella se viene de Iquique y él se queda solo allá», explicó Mauricio Flores, quien reconoció que esa decisión comenzó a generarle preocupación.

El comediante recordó que le preguntó a su hijo por qué no regresaba a Santiago. La respuesta tuvo relación con su situación laboral y sus responsabilidades familiares.

«Es que ahora justo cuando a ella la trasladan yo conseguí un trabajo bueno acá, y tengo hijos a quienes yo tengo que seguir obviamente haciéndome presente», indicó que habría sido la explicación que recibió.

Pese a sus inquietudes, Mauricio Flores reconoció que no podía imponerle una decisión a un hombre de 38 años. «Pero por qué no te vienes a Santiago (…) Esas como preocupaciones lógicas de papás. Pero cuando un hijo tiene también esa edad, qué más le puedes decir, las decisiones son personales, no le voy a decir: ‘Es que te tienes que venir'», reflexionó.

Además, expresó: «Llega un momento cuando uno a los hijos ya les dio las herramientas, ya les dio las alas, déjalos que vuelen, es su vida, ellos tienen que decidir. Él decidió quedarse allá y no sé cómo llega a esto».

En ese sentido, Mauricio Flores reconoció que, aunque todavía no encuentra respuestas sobre lo ocurrido, hoy su prioridad es acompañar a su hijo durante este difícil proceso.

«Pero ya a esta altura, lo único que me queda como lo dije anteriormente, es acompañarlo en este proceso», expresó.

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