Cada vez falta menos para el Festival de Viña del Mar 2027 y este viernes 27 de noviembre, la organización inició la revelación de los artistas que subirán al escenario de la Quinta Vergara durante la próxima edición del certamen.

Recordemos que el evento se realizará entre el 22 y el 27 de febrero y los primeros nombres se dieron a conocer desde las 11:00 horas a través de Mucho Gusto, el matinal de Mega.

Vale señalar que presentación del cartel estaba contemplada inicialmente para el jueves 26 de noviembre. Sin embargo, la organización decidió modificar el calendario y trasladar el anuncio para este viernes, como señal de respeto tras el fallecimiento de la destacada actriz nacional Delfina Guzmán, quien murió a los 98 años.

Festival de Viña 2027: los artistas confirmados

Hasta el momento, estos son los artistas confirmados para las dos primeras jornadas del certamen:

Lunes 22 de febrero: Se presentarán Laura Pausini y Silvestre Dangond.

Martes 23 de febrero: Se presentarán Reik y Farruko.

Jueves 25 de febrero: Se presentarán La Ley y también Gondwana y Quique Neira.

Viernes 26 de febrero: Se presentarán Pablo Alborán y Jihyo.

Sábado 27 de febrero: Se presentarán Arcángel y Damas Gratis.

Venta de entradas

La venta de entradas tendrá una primera etapa de preventa, que comenzará el martes 1 de diciembre, a las 11:00 horas. Esta opción estará disponible para clientes de Entel y afiliados de Caja Los Andes, durante un plazo de 48 horas o hasta que se agote el stock.

En tanto, la venta general estará disponible dipobible desde el jueves 3 de diciembre, a las 12:00 horas. Ambas modalidades estarán disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket.

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