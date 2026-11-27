Un nuevo panorama llegó a Santiago para ofrecer una experiencia distinta para quienes buscan combinar una salida gastronómica con el mundo del cine.

Se trata de Cinema, un espacio ubicado en Patio Bellavista que cuenta con distintos ambientes inspirados en reconocidas producciones cinematográficas. Entre ellos destacan salones ambientados en los universos de «Harry Potter», «Shrek» y «Piratas del Caribe».

La propuesta también incluye espacios dedicados al terror. Uno de sus sectores recrea elementos de «El Resplandor», mientras que otro incorpora referencias a «El Exorcista». A esto se suma un bar inspirado en la clásica película de Stanley Kubrick.

Otro de los elementos que forman parte de la experiencia es la presencia de actores caracterizados como personajes de distintas películas. Estos recorren las instalaciones, interactúan con los asistentes y generan situaciones que van más allá de una visita tradicional a un restaurante.

El panorama inspirado en grandes películas que llegó a Santiago

Además de la ambientación, Cinema cuenta con una carta que incluye preparaciones para distintos gustos. La oferta se complementa con coctelería y alternativas para compartir.

De acuerdo con César Verdugo, gerente Comercial de Grupo La Virgen, el proyecto fue tomando forma hasta convertirse en una propuesta pensada para distintos públicos, con especial atención en el ambiente familiar.

La idea es que el espacio pueda recibir tanto a grupos de amigos como a familias que busquen un lugar para almorzar, cenar o celebrar alguna ocasión especial.

El lugar se encuentra en Patio Bellavista, en el sector de Bellavista, comuna de Providencia.

También te podría interesar: Festival de Viña 2027: anuncian a los artistas que se presentarán en el esperado certamen

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google