El miedo a equivocarse nuevamente y las dudas que pueden aparecer al mirar hacia el pasado son parte de la inspiración detrás de «Saturno», el nuevo sencillo de Glo Herrera. La cantante y compositora chilena presentó esta canción como un adelanto de la etapa musical que atraviesa, mientras trabaja en la preparación de su próximo álbum.

A través de su letra, la artista aborda esos momentos en los que cuesta encontrar el rumbo y aparecen las inseguridades sobre las decisiones que hemos tomado. Sin embargo, el tema también propone una mirada más positiva: dejar de castigarse por los errores y comprender que las experiencias vividas forman parte de nuestra historia.

En lo musical, «Saturno» mantiene elementos del soul y el R&B, estilos que forman parte de la identidad de la cantante. Para desarrollar esta propuesta, Herrera trabajó junto a Williams Martínez, con quien compartió las labores de producción. La masterización, en tanto, estuvo a cargo de Chalo González.

Los nuevos desafíos de Glo Herrera

Además de enfocarse en sus próximos lanzamientos, la intérprete también espera volver a encontrarse con sus seguidores sobre los escenarios. Para ella, los conciertos tienen un significado especial y representan una de las experiencias más importantes de su trabajo como artista.

«Para mí tocar en vivo es de lo que más me gusta hacer, conectar con las personas, cantar por supuesto, compartir y sentir esa energía, y es lo que he estado esperando hace rato», indicó.

Oriunda de Conchalí, Glo Herrera comenzó a mostrar su música a través de internet, plataforma que le permitió abrirse camino en la escena nacional. Hasta ahora cuenta con dos EP publicados y ha colaborado con nombres como Bronko Yotte y Masquemúsica.

Su siguiente objetivo es ampliar ese recorrido con un nuevo álbum y otras colaboraciones. También espera llevar sus canciones a distintas ciudades de Chile, sin descartar la posibilidad de presentarse en escenarios internacionales.

Con «Saturno», la cantante suma un nuevo capítulo a su trayectoria y anticipa parte del camino que busca desarrollar con su próximo trabajo discográfico.

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